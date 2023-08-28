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اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 07:28 صباحا
اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدد قاضية فدرالية، اليوم الإثنين، موعدا لمحاكمة «ستكون حتما من الأشهر في التاريخ الأميركي»، في قضية رفعتها الولايات المتحدة ضد دونالد ترامب.

وطلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد الثاني من يناير المقبل لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية العام 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد نحو عام ونصف من انتخابات نوفمبر العام 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، وستستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين الإثنين في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.

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وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.

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