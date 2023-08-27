روسيا تحسم الجدل وتؤكد مقتل زعيم «فاغنر» بريغوجين في تحطم طائرته

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا الأحد استنادًا إلى نتائج «فحوص جينية» مقتل زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين في تحطُّم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء، في حادث أثار تكهنات في الغرب بأنه تعرض لعملية اغتيال.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريغوجين وحرسه المقرب عصر الأربعاء في منطقة تفير إلى شمال غرب موسكو، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية المولجة النظر في حادث تحطم الطائرة، الأحد أنه بموجب «الفحوص الجينية الجزيئية» التي استغرقت عدة أيام، ثبت أن هويات الذين جرى انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم.

القائمة تضم اسم بريغوجين

وتضم القائمة اسم بريغوجين ومساعده دميتري أوتكين، قائد عمليات فاغنر والعنصر السابق في القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية. ولم يورد المحققون في الوقت الحاضر أي معلومات عن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرغ، كما لم يذكروا أي فرضية سواء حادث أو انفجار قنبلة أو إطلاق صاروخ أرض-جو أو خطأ ارتكبه الطيّار.

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في المقابل أشارت دول غربية بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان بريغوجين مقربًا منه حتى تمرده المسلح قبل شهرين، ولكن دون تقديم أي أدلة على ذلك. غير أن الكرملين نفى أي ضلوع له في تحطم الطائرة، منددًا بـ«تكهّنات».

وأيد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، أقرب حلفاء موسكو، الكرملين مؤكدًا «لا يمكنني أن أتخيل أن بوتين قام بذلك». وأعلن بوتين الخميس أنه «سيجري المضي بالتحقيق حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة».

تكريم ذكرى قائد فاغنر

ومنذ تحطم الطائرة يقوم سكان في مختلف المدن الروسية التي كانت تؤوي مراكز تدريب لفاغنر، من نوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، بوضع أزهار في مواقع استحدثت لتكريم ذكرى بريغوجين، في مؤشر إلى شعبية قائد مجموعة المرتزقة لدى بعض شرائح الشعب الروسي.

وقال أحد مؤيدي بريغوجين للصحفيين الأحد في أحد هذه المواقع «قتله الأعداء ... لكن نأمل أن يجري الانتقام من الذين ارتكبوا هذه الجريمة».

وأضاف الرجل الذي كان يرتدي قميصًا قطنيًا عليه حرف «زد»، شعار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن بريغوجين وأوتكين «سيبقيان في تاريخنا كبطلين حقيقيين، مثال لما ينبغي أن نكون».

بوتين يصفه بـ«الخائن»

يذكر أن بوتين وصف بريغوجين الذي كان يعرفه منذ التسعينيات بأنه «خائن» بعد التمرد الذي قاده في 23 و24 يونيو ضد القيادة العسكرية الروسية ووزير الدفاع سيرغي شويغو والذي سيطر عناصره خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا قبل أن يسيروا نحو موسكو.

وبعدما التزم الصمت 24 ساعة، تحدث الرئيس الروسي مساء الخميس عن «رجل كان مصيره حافلا ومعقدا، ارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنّه حقق النتائج المرجوة»، منوهًا بـ«المساهمة الكبيرة» لمجموعة فاغنر في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوقف بريغوجين تمرده بعد التوصل إلى اتفاق برعاية لوكاشنكو، نص على خروجه مع عناصره إلى بيلاروسيا مقابل التخلي عن أي ملاحقات بحقهم.

المجموعة تبقى ناشطة في أفريقيا

وبقي بريغوجين بعد إنهاء التمرد، يتردد إلى روسيا. وأكد الكرملين في وقت سابق أن بوتين استقبله وقادة فاغنر في 29 يونيو. وفي الشهر التالي، حضر بريغوجين على هامش قمة في سان بطرسبرغ بين روسيا ودول أفريقية حيث تنشط مجموعة فاغنر بشكل مكثّف.

وفي أوكرانيا، برزت مجموعة فاغنر بصورة خاصة في المعركة الدامية والطويلة للسيطرة على باخموت (شرق) التي سقطت في مايو بعد خسائر فادحة.

وتبقى مجموعة فاغنر التي خرجت من أوكرانيا، ناشطة في أفريقيا غير أن مصيرها في بلدان القارة بات مجهولا، والمجموعة متهمة بارتكاب انتهاكات وإعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب في كل الدول التي انتشرت فيها.