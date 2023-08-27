كوريا الشمالية تفتح حدودها لعودة مواطنيها ضمن تخفيف جديد للقيود الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

خطت كوريا الشمالية الأحد خطوة نحو مزيد من الانفتاح بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19، من خلال السماح لمواطنيها المقيمين في الخارج بدخول البلاد.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أمام الآتين من الخارج في أوائل العام 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن بعض المؤشرات في الأسابيع الماضية رجحت التوجه بشكل متزايد لإعادة فتحها، بحسب «فرانس برس».

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن «المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم».

تحت مراقبة طبية مناسبة

وذكر أن «العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع»، مضيفًا أن القرار اتخذ في ضوء «تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم».

- الأمم المتحدة: مواطن أميركي عبر إلى كوريا الشمالية خلال جولة حدودية

- محادثات بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة بشأن جندي أميركي

وقال الباحث في معهد سيجونغ في كوريا الجنوبية شونغ سونغ-تشانغ، إن القرار الجديد يؤشر أن كوريا الشمالية تعتزم تعديل قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19 وتخفيف إجراءات العزل بشكل تدريجي. وأضاف «مع هذا الإعلان، يتوقع تسجيل عودة واسعة للكوريين الشماليين عن طريق البرّ كذلك».

ويضاف القرار إلى سلسلة خطوات اتخذتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة لجهة فتح الحدود أمام المسافرين.

وحضر مسؤولون صينيون وروس عرضًا عسكريًا في العاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي، وكانوا أوائل الشخصيات الأجنبية التي تزور البلاد منذ سنوات. والأسبوع الماضي، سُمح لوفد من الرياضيين الكوريين الشماليين بالسفر إلى كازاخستان للمشاركة في مسابقة للتايكوندو.

وصول رحلة شركة «إير كوريو»

ووصلت رحلة شركة «إير كوريو» رقم «جي اس 151» بكين الثلاثاء عند الساعة 09.17 (01.37 بتوقيت غرينتش)، بحسب شاشة توقيت وصول الطائرات، بعدما أقلعت من العاصمة الكورية الشمالية عند الساعة 08.30 (23.30 ت غ).

وأكد ناطق باسم الخارجية الصينية الإثنين عودة الرحلات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية. وقال الناطق وانغ ونبين للصحفيين إن «الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية لخطّي بيونغ يانغ-بكين وبكين-بيونغ يانغ».

وعلى الرغم من المؤشرات بالانفتاح مجددًا، رجح محللون أن تبقى كوريا الشمالية على بعض القيود الحدودية. وقال الباحث في معهد كوريا للتوحيد الوطني في سيول تشو هان-بوم «بداية، يجب على الكوريين الشماليين أخذ لقاح» ضد الفيروس.

معاناة النظام الصحي في الصين

ورجّح أن معاناة النظام الصحي في الصين مع الإصابات بكوفيد في أعقاب رفع بكين قيودها في ديسمبر، تثير قلق بيونغ يانغ.

ورفعت بكين أواخر العام الماضي بشكل غير متوقع، القيود الصارمة التي كانت فرضتها لثلاث سنوات للسيطرة على الجائحة، ما أدى لزيادة مطردة في عدد الإصابات لا سيما تلك التي تتطلب دخول المستشفى. ووفق بعض الدراسات، وصل عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بكوفيد في الأسابيع اللاحقة، إلى مليوني شخص.

ويعد النظام الصحي في كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية، من الأسوأ في العالم. ورجح الباحث تشو أن تكون انعكاسات رفع القيود كاملة في بيونغ يانغ، أسوأ مما كانت عليه في الصين بحال تسجيل زيادة كبيرة في الإصابات.