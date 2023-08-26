مقتل 3 طيارين أوكرانيين في تصادم طائرتين للتدريب بالجو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، السبت، إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز «L-39» في الجو بوسط البلاد.

وكتبت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليغرام: «نقدم تعازينا لأسر الضحايا.. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعًا»، مضيفة أن تحقيقًا يجري في ملابسات الحادث، بحسب «رويترز».

وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز «F-16»، وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 مقاتلة إلى كييف.

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والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن الولايات المتحدة ستبدأ في سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات «إف-16»، التي وعدت حتى الآن ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها.

وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن «هؤلاء الطيّارين سيتلقون تدريبًا على اللغة الإنجليزية» في تكساس في سبتمبر قبل أن «يشاركوا في تدريب على قيادة» هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.