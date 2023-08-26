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النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 09:04 مساء
النيجر.. أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي بعد قرار طرد سفير فرنسا
الكولونيل أمادو دجيبو والكولونيل سيدي محمد العضوان في المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر خلال تظاهرة في نيامي. (أ ف ب)
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تجمع نحو 20 ألف نيجري، السبت، في العاصمة نيامي لدعم العسكريين الانقلابيين غداة إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

واحتشد أنصار العسكريين في ملعب سيني كونتشي، الأكبر في البلاد، ملوحين بأعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات، بحسب «فرانس برس».

وقالت راماتو إبراهيم بوبكر، وهي عارضة أزياء ارتدت وشاحًا بألوان علم النيجر، «لدينا الحق في اختيار الشركاء الذين نريدهم، وينبغي على فرنسا احترام هذا الخيار».

واعتبرت أنه «منذ ستين عامًا لم نكن قط مستقلين، لقد أصبحنا كذلك منذ الانقلاب» الذي وقع في 26 يوليو وأطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأضافت «لذلك نحن ندعم المجلس الوطني لحماية الوطن مئة بالمئة».

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واتهم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكريًا لإعادة بازوم إلى السلطة.

دعم المجلس الوطني لحماية الوطن
في كلمة أمام الحشد، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إن «النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر».  وأضاف «أنتم من ستخرجونهم»، مردفًا «لطردهم لا تذهبوا إلى سفارتهم (...) فبعد عودة الجميع إلى ديارهم، سينتهي بهم الأمر بالمغادرة».

وجرى تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي لعدم استجابته «لدعوة» من وزارة الخارجية من أجل «مقابلة» إضافة إلى «تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر».

وردت وزارة الخارجية الفرنسية على القرار، معتبرة أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة».

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» قرّرت بعد الانقلاب فرض عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر، وتعليق عضويتها في المنظمة الإقليمية، كما هدّدت بالتدخل عسكريًا من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه.

جهود دبلوماسية 
رغم ذلك، تستمر الجهود من أجل التوصل إلى حلّ دبلوماسي. وزار مبعوثان جزائريان المنطقة، كما التقت السبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي مسؤولي إيكواس في أبوجا، عاصمة نيجيريا التي تتولى رئاسة المنظمة.

واتهم حكام نيامي الجدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. وقد شاركت القوات الفرنسية قبل الانقلاب في مكافحة الجماعات الجهادية الناشطة منذ سنوات في هذا البلد وفي جزء كبير من منطقة الساحل.

يأتي قرار طرد السفير الفرنسي تتويجًا لشهر من التظاهرات والقرارات والتصريحات المعادية للسياسة الفرنسية منذ الانقلاب على بازوم الذي لا يزال محتجزًا مع جزء من عائلته.

وقد بدأت التظاهرات المناهضة لفرنسا بعد أربعة أيام من استيلاء العسكريين على السلطة، حين احتشد مئات من أنصارهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي ملحقين أضرارًا بالمبنى. وتم تفريق المتظاهرين حينها بالغاز المسيل للدموع، واتهم النظام فرنسا باستخدام السلاح، وهو ما نفته الحكومة الفرنسية بشكل قاطع.

«زعزعة الاستقرار»
وفي 3 أغسطس، ألغى النظام العسكري الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا، وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف سوى بمحمد بازوم حاكمًا شرعيًا للنيجر.

كما اتهم الانقلابيون فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بشكل متكرّر، وبأنها «أطلقت سراح إرهابيين» في إطار «خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد»، وهي اتهامات نفتها باريس بشدة.

وتخللت تظاهرات التأييد للانقلابيين شعارات معادية لفرنسا وإيكواس، في مقابل إشادات بروسيا المستفيدة من العداء تجاه باريس في منطقة الساحل. وتسير النيجر على خطى مالي وبوركينا فاسو؛ حيث لم يعد هناك سفير فرنسي.

هاتان الدولتان اللتان يقودهما منذ عامي 2020 و2022 على التوالي عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في خضم توسع العنف الجهادي، أبدتا تضامنهما مع جنرالات نيامي، قائلتين إنهما على استعداد للقتال إلى جانب الجيش النيجري في حال تدخلت إيكواس عسكريًا.

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