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الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 08:20 مساء
الغابون: إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
صفوف انتظار خارج مكتب اقتراع في ليبرفيل. (الإنترنت)
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أعلنت حكومة الغابون حظرًا للتجول، وعلقت استخدام الإنترنت، مساء السبت، لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف «الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف».

وقال وزير الإعلام رودريغ مبومبا بيساوو للقناة التلفزيونية العامة: إنه بهدف تجنب «انتشار الدعوات إلى العنف  والأخبار الكاذبة، قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي (البلاد)»، مضيفًا أن «حظرًا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريًا اعتبارًا من الأحد 27 أغسطس، يوميًا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة»، بحسب «فرانس برس».

وأدلى الناخبون في الغابون، السبت، بأصواتهم في انتخابات يسعى من خلالها الرئيس عمر بونغو أودينمبا المنتمي لعائلة حكمت البلاد 55 عامًا، للفوز بولاية ثالثة على معارضة اتحدت متأخرة.

ويتقدم بونغو ومنافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا السباق الذي يخوضه 14 مرشحًا للفوز بمقعد الرئاسة في البلد الصغير الغني بالنفط والواقع بوسط أفريقيا.

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ويرأس علي بونغو (64 عامًا) البلاد منذ 14 عامًا، وانتُخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عامًا.

 محادثة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي
وقبيل الانتخابات، أثار تسجيل محادثة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، وجرت المحادثة بين أوندو أوسا وشخصية أخرى من المعارضة، وفق المنشورات، وسُجّلت دون علم الرجلين اللذين تطرقا فيها إلى استراتيجيات مختلفة «لخلق صراع على النفوذ» وإيجاد دعم من دول أخرى. واتهم بونغو الرجلين بالخيانة، وقال إن التصريحات تعكس خطة للسيطرة على الحكم بمساعدة «قوى أجنبية».

وخلال مهرجان عشية الانتخابات حضره عشرات الآلاف من أنصاره في ليبرفيل، اتهم بونغو الرجلين بمحاولة «تدمير هذا البلد»، مضيفًا «لن نسمح لهما بالقيام بذلك».

واختارت أحزاب المعارضة الرئيسية أوندا أوسا، أستاذ الاقتصاد البالغ 69 عامًا والذي كان وزيرًا في عهد بونغو من 2006 إلى 2009، مرشحها المشترك قبل ثمانية أيام على الانتخابات. وأصدر تحالف المعارضة هذا الأسبوع بيانًا ينفي بشدة «حقيقة وصحة هذه المحادثة» واتهم الحكومة بـ«التلاعب المخزي».

مشاكل صحية 
وأعيد انتخاب بونغو عام 2016 بفارق ضئيل لا يتجاوز 5500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

وأثار إعلان النتائج حينها أعمال عنف في العاصمة ليبرفيل خلّفت خمسة قتلى، وفق الحكومة. وتقول المعارضة إن 30 شخصًا قتلوا بنيران قوات الأمن.

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، ما دفع المعارضة إلى التشكيك بقدرته على إدارة البلاد. وعلى الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد، وبزيارات رسمية إلى الخارج شملت حضور قمم عدة.

وشدّدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، على «أهمية مراقبة الانتخابات» لضمان «انتخابات حرة ونزيهة وسلمية». وقال ناطق باسم الوزارة في بيان «يستحق جميع الغابونيين هذه الفرصة لاختيار مستقبلهم دون خوف من القمع أو الترهيب».

 

 

بونغو يدلي بصوته في ليبرفيل (الإنترنت)
بونغو يدلي بصوته في ليبرفيل (الإنترنت)
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