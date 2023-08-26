روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.. واحدة قرب موسكو والثانية في منطقة حدودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من العاصمة موسكو ومنطقة حدودية مع أوكرانيا، بينما أصيب ستة أشخاص في غارة.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، عبر تلغرام صباح اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً مسيّرة كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه، وفقاً للتقارير الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، بينما لا تزال أجهزة الطوارئ في موقع الحادث.

إسقاط طائرة مسيرة على الحدود

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية أخرى صباح السبت في شيبيكينو بمنطقة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة عبر تلغرام أنه قرابة السادسة بتوقيت غرينتش أحبطت محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية.

نادراً ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، لكنّ الهجمات بواسطة طائرات أوكرانية بدون طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

إسقاط 42 مسيرة أوكرانية

أخيراً استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. وأمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.

يأتي الهجوم الأخيرة مع إعلان حاكم منطقة بلغورود الروسية أن كييف قصفت بلدة أورازوفو، على بُعد نحو 10 كيلو مترات من الحدود الأوكرانية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة أورازوفو في منطقة فالويسكي البلدية بقذائف غراد، متهماً أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقودية في الهجوم، بينما تضررت منازل سكنية ومتجر زراعي جراء ذلك.

وأضاف، في وقت لاحق، أنه نتيجة الهجوم بالذخائر العنقودية أصيب ستة مدنيين بجروح جراء الشظايا، بعدما أعلن سابقاً إصابة أربعة، مشيراً إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة للغاية.