وفاة 9 أشخاص في حريق عربة قطار بالهند.. وكوب شاي السبب

القاهرة - بوابة الوسط

توفي تسعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، نتيجة اشتعال النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن القطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر، وفق وكالة «فرانس برس».

تحضير الشاي السبب

وقال الناطق باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة «فرانس برس»: «كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية، وحاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق».

أضاف أن تسعة أشخاص قتلوا، ثلاثة منهم نساء، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرًا على حياتهم.

ولم يجر بعد تأكيد هوية الضحايا؛ فيما أظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار.

وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب. وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

كوارث في سكك حديد الهند

وتضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم، وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في العام 1981، عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسراً في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر، مما أدى إلى مقتل 800 شخص.

وفي يونيو الماضي تسبب تصادم ثلاثة قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.