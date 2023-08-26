مقتل شخصين بقصف روسي على قرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان وأصيب آخر بقصف روسي لقرية أوكرانية قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، اليوم السبت.

وقال حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «وفقا للمعلومات الأولية من الطاقم الطبي، توفي شخصان في قرية بودولي نتيجة القصف وأصيب آخر»، مشيرا إلى أن القصف طال مقهى في القرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وصباح اليوم، أعلنت روسيا إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من موسكو ومن منطقة حدودية مع أوكرانيا، وذلك على خلفية هجمات متنامية من هذا النوع داخل الأراضي الروسية.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية في بلاده سقطت ليلا مسيّرة كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي».