رئيس الغابون يتواجه في الانتخابات مع معارضة اتحدت متأخرة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الغابونيون، اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يتواجه فيها الرئيس علي بونغو أونديمبا، المرشح لولاية ثالثة، مع 13 مرشحا آخر، بينهم ألبرت أوندو أوسا الذي اختارته أحزاب المعارضة الرئيسية متأخّرةً في وقت لم يكن معروفا. غير أنه نجح لاحقا في اجتذاب حشود كبيرة إلى تجمعاته.

ودُعي نحو 850 ألف ناخب مسجّلين في البلد الصغير الغني بالنفط، والواقع في وسط إفريقيا، والبالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى التصويت في إطار ثلاثة انتخابات، رئاسيّة وتشريعيّة وبلديّة، وفق وكالة «فرانس برس». وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الـ7.00 (6.00 ت غ)، بينما كانت الشوارع لا تزال شبه مقفرة، على ما أفاد صحفي في «فرانس برس».

ووعد أوندو أوسا بأن المعارضة «الموحّدة» خلفه «ستطيح» من السلطة بالرئيس الحالي وحزبه الديمقراطي الغابوني، وتضع حدا لـ«عهد عائلة بونغو» التي تمسك منذ أكثر من 55 عاما بزمام سلطة تعاني «الفساد» وسوء الإدارة. يرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاما، وانتُخب للمرة الأولى في العام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.

وفي أبريل الماضي، أقر البرلمان الغابوني تعديلا دستوريا قلص بموجبه ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات، وأنهى العمل بجولتي التصويت، وهو ما اعتبرته المعارضة وسيلة لـ«تسهيل إعادة انتخاب بونغو». ويتمتع الحزب الديمقراطي الغابوني الذي ينتمي اليه بونغو بغالبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب. وأعيد انتخاب بونغو العام 2016 بفارق ضئيل لا يتجاوز 5500 صوت، مما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

الرئيس أصيب بجلطة دماغية

أصيب بونغو بجلطة دماغية العام 2018، غاب إثرها عن الظهور لأشهر، مما دفع المعارضة إلى التشكيك بقدرته على إدارة البلاد. وعلى الرغم من معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، فإنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية للخارج، شملت حضور عدد من القمم.

وتعد الغابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط، وقلة عدد السكان نسبيا. لكن، وفق البنك الدولي، لا يزال ثلث سكانها يعيشون تحت خط الفقر.