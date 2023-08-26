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روسيا تعلن إسقاط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 10:15 صباحا
روسيا تعلن إسقاط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو
عناصر إنقاذ في موقع شهد هجوما بمسيّرة خارج مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو، 23 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت روسيا، اليوم السبت، إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من موسكو ومن منطقة حدودية مع أوكرانيا على خلفية هجمات متنامية من هذا النوع داخل الأراضي الروسية. 

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، عبر تلغرام صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا مسيّرة كانت تقترب من موسكو، وفق وكالة «فرانس برس». وأوضح: «هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي». وأضاف: «وفقا للتقارير الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار. أجهزة الطوارئ في الموقع».

الحرب تصل روسيا
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية أخرى، صباح السبت، في شيبيكينو بمنطقة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا، على ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت الوزارة عبر تلغرام أنه «قرابة السادسة بتوقيت غرينتش أحبطت محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية».

نادرا ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة. وأخيرا استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.

من جهته، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب «تصل روسيا». والأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بلغورود أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة بدون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، مما أدى إلى تدمير نافذة من دون التسبب في وقوع إصابات، وفقا للسلطات.

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