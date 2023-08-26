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النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 07:58 صباحا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
قوات تابعة للجيش في النيجر. (الإنترنت)
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أمهل العسكريّون الذين استولوا على السلطة في نيامي، أمس الجمعة، السفير الأميركي في النيجر 48 ساعة، لمغادرة البلاد، بحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجية النيجرية اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، وذلك بُعيد صدور مهلة مماثلة أعطيت لسفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا.

وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا إلى «رفض سفير الولايات المتحدة في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة أمس الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الأميركية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير الأميركي، والطلب منه مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة».

النيجر تمهل سفيري ألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد

النيجر تمهل سفيري ألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد
في وقت سابق، أمهلت السلطات في النيجر سفيري ألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد، ليلحقا بسفير فرنسا لدى النيجر الذي تلقى طلبا مشابها، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر، مساء الجمعة: «نظرا لرفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابلة الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة النيجيرية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير محمد عثمان، والطلب منه مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وجاءت الرسالة الخاصة بسفير ألمانيا أوليفييه شناكنبيرغ مطابقة تماما للرسالة التي وجهت إلى سفيري فرنسا ونيجيريا، بعدما رفض الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابلة معه الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الألمانية تتعارض مع مصالح النيجر.

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