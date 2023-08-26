مسؤول روسي: العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران لن تخضع للضغوط

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع طائرات مسيرة لموسكو، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله اليوم السبت: «لا توجد تغييرات، والتعاون مع إيران سيستمر. نحن (روسيا وإيران) نتمتع بالاستقلالية، ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها».

واشنطن طالبت إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، في وقت سابق هذا الشهر، نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا. وبدأت روسيا في استخدام طائرات «شاهد» المسيرة الإيرانية الصنع في شن هجمات في عمق أوكرانيا العام الماضي.

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واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا. لكنها سبق أن قالت إن هذه الطائرات أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. بينما نفت موسكو استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا. في حين قال مسؤول بالبيت الأبيض في يونيو إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ أغسطس 2022.