النيجر تمهل سفيري ألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت السلطات في النيجر سفيري ألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد، ليلحقا بسفير فرنسا لدى النيجر الذي تلقى طلبا مشابها، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر، مساء الجمعة: «نظرا لرفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابلة الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة النيجيرية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير محمد عثمان، والطلب منه مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وجاءت الرسالة الخاصة بسفير ألمانيا أوليفييه شناكنبيرغ مطابقة تماما للرسالة التي وجهت إلى سفيري فرنسا ونيجيريا، بعدما رفض الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابلة معه الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الألمانية تتعارض مع مصالح النيجر.