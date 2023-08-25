النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.. وباريس: الانقلابيون لا يملكون أهلية هذا الطلب

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت وزارة الخارجية في النيجر السفير الفرنسي 48 ساعة، لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس التي أكدت رفضها هذه الخطوة بشدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن سحب الموافقة على اعتماد السفير، وطلب مغادرته البلاد، جاء بسبب «رفضه الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابل الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر»، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، رفضت الخارجية الفرنسية ما سمته «مطالبة السلطات العسكرية في النيجر» بمغادرة سفيرها، مضيفة: «الانقلابيون لا يملكون أهلية تقديم مثل هذا الطلب».

وأضافت أنها تبلغت بطلب رحيل السفير، لكنها أكدت أن «اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة»، حسب الوكالة الفرنسية.