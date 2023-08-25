بعد يومين من مقتل بريغوجين.. بوتين يلزم عناصر «المجموعات المسلحة» بأداء اليمين

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش بعد يومين على إعلان مقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

وبموجب نص المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ«الإخلاص» و«الوفاء» لروسيا، و«الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد «فاغنر» بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية.