الجزائر توفد مسؤولًا في وزارة الخارجية إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار جهودها للوساطة في أزمة النيجر أوفدت الجزائر المعارضة لأي تدخل عسكري الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر، اليوم الخميس؛ حيث التقى رئيس الوزراء المعيّن من النظام العسكري، وفق مصادر رسمية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الوزارة، الخميس، على منصة «إكس» أن لوناس مقرمان يزور النيجر ابتداء من اليوم لإجراء «سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار» من النيجر.

مساعي الجزائر لحل أزمة النيجر

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي «في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر بما يجنبه وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر».

وبحسب إذاعة «صوت الساحل» الوطنية في النيجر، التقى مقرمان رئيس وزراء النيجر المعيّن من النظام العسكري علي محمد الأمين زين بحضور عدد من أعضاء حكومته، منهم وزير الدفاع ساليفو مودي، ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير العدل علي داودا.

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تأتي الزيارة بعدما بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأربعاء، جولة مباحثات في ثلاث من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» هي نيجيريا، وبنين، وغانا للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها.

وفي 6 أغسطس أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه «يرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل عسكري» من خارج النيجر سيمثل وفق تعبيره «تهديدًا مباشرًا للجزائر». وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك حل بدوننا. نحن أول المعنيين».

الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر

بعد الإطاحة في 26 يوليو بالرئيس المنتخب محمد بازوم أعلنت «إيكواس» في 10 أغسطس عزمها نشر قوة من غرب أفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر، وهو ما ترفضه الجزائر.

وساهمت الجزائر بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية الكثير من النزاعات الدولية، وهي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها، وتشترك في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال «منطقة الساحل بأكملها»، منوهًا إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر. كما حذّر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات جهادية متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم، بحسب «فرانس برس».

وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، السبت، أن التدخل العسكري «يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها».