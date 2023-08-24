الرئيس الروسي يقدم تعازيه لأقارب ضحايا تحطم طائرة بريغوجين

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن «تعازيه» لأقارب ضحايا تحطم طائرة تابعة لمجموعة «فاغنر»، الأربعاء، ويعتقد أن قائدها يفغيني بريغوجين من بينهم.

وقال بوتين «بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا»، واصفًا بريغوجين بأنه رجل ارتكب «أخطاء» جسيمة لكنه «حقّق نتائج»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أفادت وكالات الأنباء الروسية بتحطم طائرة ركاب خاصة خلال رحلة داخلية مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم عشرة أشخاص، بينهم قائد «فاغنر» بريغوجين حسبما أكدت لاحقًا هيئة النقل الجوي الروسية.