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الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى الإفراج «فورا» عن الصحفي غيرشكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 06:14 مساء
الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى الإفراج «فورا» عن الصحفي غيرشكوفيتش
غيرشكوفيتش خلال جلسة استماع في موسكو، 22 يونيو 2023. (أ ف ب)
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جددت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، دعوة روسيا إلى الإفراج «فورًا» عن مراسل جريدة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، بعد تمديد القضاء فترة توقيفه لثلاثة أشهر، وإطلاق سراح مواطن أميركي ثانٍ موقوف لدى موسكو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «المزاعم بحق إيفان غيرشكوفيتش لا أساس لها من الصحة. مرة جديدة، ندعو روسيا إلى الإفراج فورًا عن إيفان، وأيضًا المواطن الأميركي المحتجز بغير حق بول ويلان».

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية في 30 مارس توقيف مراسل الجريدة الأميركية في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة «فرانس برس»، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ. واتهمته السلطات الروسية بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. ولم يجر كشف مزيد التفاصيل بشأن القضية المصنفة سرية، بحسب «فرانس برس».

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