«الطاقة الذرية»: تركز التريتيوم في مياه فوكوشيما المعالجة أدنى بكثير من المستوى المعتمد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تركّز التريتيوم في المياه الملوثة التي بدأت اليابان تفريغها، الخميس، من محطة فوكوشيما دايشي النووية أقل بكثير من المستوى التشغيلي المعتمد.

وأفادت الوكالة التي تشرف على العملية في بيان أن خبراءها «أخذوا عينات هذا الأسبوع من أول دفعة من المياه المخففة المعدّة للتفريغ، بينما أكد تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقل من الموقع بأن تركز التريتيوم في المياه المخففة التي يجري تفريغها أقل بكثير من المستوى التشغيلي البالغ 1500 بيكريل للتر»، وفق وكالة «فرانس برس».