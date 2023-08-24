باريس تشكك في ظروف تحطم طائرة بريغوجين

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الخميس، أن ثمة «شكوك منطقية» حول ظروف تحطم طائرة قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين الذي قاد تمردا في يونيو الماضي في روسيا.

وقال فيران ردا على أسئلة محطة «فرانس 2» التلفزيونية العامة «هذه حقيقة - من حيث المبدأ - يمكن الإقرار بها»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي التصريح بعدما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «قلما تحصل أمور في روسيا بدون أن يكون (الرئيس فلاديمير) بوتين وراءها».

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مقتل يفغيني بريغوجين

وأمس الأربعاء، أفادت وكالات الأنباء الروسية بتحطم طائرة ركاب خاصة خلال رحلة داخلية مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم عشرة أشخاص بينهم قائد «فاغنر» بريغوجين حسبما أكدت لاحقا هيئة النقل الجوي الروسية.

وقالت الهيئة إنه «وفقا لشركة الطيران، فإن الركاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة» التي تحطمت وهي من طراز «إمبراير-135»، معددة أسماء كل الركاب، ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين، وفق «فرانس برس».

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية لوكالة «ريا نوفوستي»، العثور على 8 جثث في موقع تحطم طائة قائد «فاغنر» بمنطقة تفير شمالي موسكو مساء أمس.