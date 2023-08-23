بايدن: لست متفاجئا من احتمال مقتل بريغوجين في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه «ليس متفاجئا» بالأنباء التي أفادت بأن قائد مجموعة فاغنر، يفيغيني بريغوجين، ربما يكون قُتل في تحطم طائرة في روسيا.

وتابع بايدن: «لا أعرف حقيقة ما حصل لكني لست متفاجئا»، وأضاف «ليست كثيرة الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون (الرئيس فلاديمير) بوتين وراءها»، مشددا على عدم امتلاكه في الوقت الراهن معلومات كافية لمعرفة الجواب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، إن احتمال موت قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة «لن يفاجئ أحدا» نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.