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البيت الأبيض: موت بريغوجين «لن يفاجئ أحداً»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 09:15 مساء
البيت الأبيض: موت بريغوجين «لن يفاجئ أحداً»
قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين. (الإنترنت)
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قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض، الأربعاء إن احتمال موت قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في تحطّم طائرة «لن يفاجئ أحدا» نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون «لقد اطّلعنا على التقارير»، مضيفة «في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدا»، وفق «فرانس برس».

وأفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب
ونقلت وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس » و«إنترفاكس» عن وكالة النقل الجوي الروسية «روسافياتسيا« أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام «كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة».

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والطائرة المنكوبة هي من طراز «إمبراير ليغاسي» وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها «تقود عمليات بحث».

من جهتها بثّت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة. وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن «فرانس برس» من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.

أخر ظهور لبريغوجين 
مساء الإثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على «جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا».

وكان ذلك أول ظهور لبريغوجين منذ أن قرّر وقف تمرّده ضدّ الحكومة الروسية في يونيو الماضي. وبدا بريغوجين في الفيديو مسلّحًا ويرتدي ملابس عسكرية في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُثّ على حسابات في تطبيق تلغرام مقربة من مجموعته، «نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبّها تماماً. مجموعة فاغنر تنفّذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزّز عظمة روسيا في جميع القارات ويضمن مزيداً من الحرية لأفريقيا».

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