كوريا الشمالية تبلغ اليابان اعتزامها إطلاق وشيك لقمر صناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أشارت إلى اعتزامها القيام بإطلاق وشيك لقمر صناعي، فيما يبدو أنه محاولة جديدة بعد سقوط قمر تجسس عسكري في البحر في مايو الماضي.

وأخطرت بيونغ يانغ خفر السواحل الياباني، أنها تعتزم إطلاق القمر في موعد بين 24 و31 أغسطس، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وكانت بيونغ يانغ قد حاولت في مايو الماضي، وضع ما وصفته بأنه أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في مدار حول الأرض، لكن الصاروخ الذي يحمله سقط في البحر بعد دقائق على إطلاقه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت كوريا الشمالية إنها طورت قمر التجسس الصناعي بهدف تحقيق توازن ضروري مع التواجد العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نددت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بما وصفته «الطابع العدواني» لمناورات «درع الحرية أولتشي» الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة التي بدأت الاثنين.

وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق لها من أنه إذا تضمنت المناورات العسكرية «استفزازا نوويا» فإن احتمال «نشوب حرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر واقعية».

استخدام تقنيات الصواريخ البالستية

ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي حينذاك، باعتباره انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة النووية المعزولة، استخدام تقنيات الصواريخ البالستية.

وأشار محللون إلى أن هناك تقاطعا تقنيا إلى حد كبير بين الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتلك التي تطلق إلى الفضاء.

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وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطوير اقمار صناعية مخصصة للتجسس أولوية قصوى.

وكانت هيئة الاستخبارات في كوريا الجنوبية قد أبلغت لجنة برلمانية الأسبوع الماضي أن بيونغ يانغ تتحضر لإطلاق قمر صناعي إما أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.

ومن المقرر وفق الوكالة أن يتم الإطلاق قبل الذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر، وفقا لوكالة يونهاب.

واستدعى تحطم القمر الصناعي في مايو، بالبحر عملية كورية جنوبية معقدة لانتشاله استغرقت 36 يوما وشارك فيها أسطول من سفن الإنقاذ والغواصين.

وقام خبراء أميركيون وكوريون جنوبيون بتحليل الأجزاء المستردة، حيث أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لاحقا أن القمر الصناعي لا جدوى عسكرية له.