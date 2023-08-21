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واشنطن تعلن التزامها بإعادة الأوضاع في النيجر إلى ما كانت عليه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 09:35 مساء
واشنطن تعلن التزامها بإعادة الأوضاع في النيجر إلى ما كانت عليه
احتفالات بالانقلاب في شوارع النيجر. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ما زالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرة العسكريين على السلطة في النيجر، وحل الأزمة بالطرق السلمية والحوار.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون سابرينا سينغ، إن إدارة الرئيس جو بايدن «لا تنوي تغيير وضعية القوات الأميركية المنتشرة في النيجر»، رغم الانقلاب الذي جرى فيها أواخر يوليو الماضي وأطاح بالرئيس محمد بازوم. 

وأضافت سينغ في مؤتمر صحفي، أن واشنطن «ما زالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه» في البلد الأفريقي. وشددت على أن «المساعي الدبلوماسية مستمرة مع الحلفاء الأوروبيين والأفارقة، للتوصل إلى تسوية سياسية سريعة» للأزمة. يذكر أن الجيش الأميركي ينشر 1100 جندي في النيجر، هم من عناصر القوات الخاصة.

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وفي سياق متصل أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثّت، الإثنين، إنّ «الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة». وأضاف موسى «نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

في خطاب السبت، أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني. وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بينما كان وفد من «إيكواس» يزور النيجر في مسعى دبلوماسي لحل الأزمة. وتؤكد المنظمة الإقليمية منذ الانقلاب ضرورة الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

موقفان متباعدان 
وتهدد «إيكواس» باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية. ويؤكّد قادتها أنّه يتعيّن عليهم التحرّك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابًا عسكريًا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.

وكان عبد الفتاح موسى قد أشار، الجمعة، إثر اجتماع لقادة أركان دول المنظمة في أكرا، إلى أن «يوم التدخل» قد تم تحديده وكذلك «الأهداف الاستراتيجية والتجهيزات الضرورية والتزام الدول الأعضاء».

لكن قادة الانقلاب شددوا على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وقال تياني السبت «إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها». كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال «تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي» لم يحدّده.

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