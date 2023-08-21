زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خلال زيارة رسمية لليونان أن أثينا عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «إف-16» الأميركية.

وقال زيلينسكي للصحفيين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لدينا اليوم نتيجة مهمة بالنسبة إلى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على مقاتلات «إف-16». شكرًا على هذا العرض»، بحسب «فرانس برس».

وسبق أن زار زيلينسكي السويد، وهولندا، والدنمارك في نهاية الأسبوع، ويواصل جولته في أوروبا. وقدمت اليونان إلى كييف مساعدة إنسانية وأسلحة، وخاصة آليات قتالية لسلاح المشاة وبنادق كلاشينكوف وذخائر.

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وأعلن زيلينسكي خلال زيارة إلى كوبنهاغن، الإثنين، أنّه «واثق» بأنّ روسيا ستخسر الحرب ضدّ بلاده، بينما حذّرت موسكو مجدّدًا من مخاطر حصول كييف على طائرات «إف-16» بعد أن وعدتها هولندا والدنمارك بتزويدها بهذه المقاتلات الأميركية الصنع.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» الأميركية

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي «اليوم نحن واثقون بأنّ روسيا ستخسر هذه الحرب... أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا». وقوبل خطاب الرئيس الأوكراني بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام بلاده.

وأدلى زيلينسكي بتصريحه هذا غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان بلاده بمقاتلات «إف-16» الأميركية الصنع لتعزيز قدراتها الجوية، في وقت يواصل الجيش الأوكراني هجومه المضادّ في شرق البلاد ضدّ القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني «الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معًا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة». وتابع «سيكون نصرًا مشتركًا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا».

وفي مستهل زيارة زيلينسكي للدنمارك، الأحد، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز «إف-16»، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.