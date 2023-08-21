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شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:46 مساء
شكري وبلينكن يبحثان التطورات في السودان وليبيا والنيجر خلال اتصال هاتفي
صورة مركبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، (يمين)، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين بحثا هاتفيًا أيضًا نتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسورية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

 تعزيز الشراكة الإستراتيجية 
وشدد بلينكن وشكري على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، «من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية».

-  ليبيا تتصدر ملفات النقاش بين سامح شكري ونبيل عمار في تونس
-  «لجنة الاتصال العربية» تؤكد ضرورة تسوية أزمة سورية ورفع معاناة شعبها

كما أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين.

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