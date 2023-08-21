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أمطار قياسية على كاليفورنيا بفعل العاصفة المدارية «هيلاري»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 05:33 مساء
أمطار قياسية على كاليفورنيا بفعل العاصفة المدارية «هيلاري»
أمطار غزيرة تتساقط على جنوب لوس أنجليس جراء العاصفة المدارية هيلاري. (أ ف ب)
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أدت العاصفة المدارية «هيلاري» إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية قبل أن تتحرّك باتّجاه نيفادا، الإثنين.

وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حال الطوارئ في منطقة لا تشهد عادة أمطارًا غزيرة؛ وحيث التحذيرات من الفيضانات قائمة حتى صباح الإثنين. وأفاد فرع هيئة الأرصاد الوطنية في لوس أنجليس خلال الليل أنه تم تسجيل تساقط قياسي للأمطار في المنطقة، بحسب «فرانس برس».

وما زاد من حدة المخاوف زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب على مقربة من مدينة أوجي جنوب كاليفورنيا بدون ورود تقارير عن أضرار أو إصابات. وأغرقت العاصفة هيلاري الطرقات فتحولت طرقات سريعة إلى أنهار وعلق بعض السائقين. كما تأجّل موعد بدء الموسم الدراسي للمدارس الحكومية على نطاق واسع لمدة يوم واحد.

إعصار من الفئة الرابعة
وبلغت هيلاري ذروتها كإعصار من الفئة الرابعة (ثاني أقوى درجة على مقياس سفير - سمبسون)، ليتم خفض مستواها إلى عاصفة مدارية لدى وصولها إلى الولايات المتحدة آتية من المكسيك وأصبحت لاحقًا «ما بعد إعصار مداري». 

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واعتبارًا من صباح الإثنين، بات مركز هيلاري في نيفادا التي يتوقع أن تمر فيها سريعًا مع تأثيرات على ولايتي أوريغون وأيداهو حيث ستتساقط الأمطار، بحسب آخر المعلومات الصادرة عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير. وأضاف المركز أنه يتوقع تواصل «الفيضانات الخطيرة على حياة (السكان) والكارثية» في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة. وتتحرّك العاصفة بسرعة 55 كيلومترًا في الساعة مع رياح شديدة.

«حدث غير مسبوق»
وأظهر تسجيل فيديو نشرته شبكة محلية فيضانات شديدة في أجزاء من بالم سبرينغز؛ حيث أعلنت الشرطة خروج خط الطوارئ 911 عن الخدمة ليل الأحد، داعية السكان للتوجّه شخصيًا إلى أقرب مركز للشرطة أو الإطفاء.

وصدرت أوامر بإغلاق الشواطئ، وسارع المواطنون إلى تخزين المياه وسلع أساسية أخرى. كما صدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة بل حتى زوابع في بعض المناطق. وحذّرت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس: «إنه حدث غير مسبوق مرتبط بالطقس».

ورغم تراجع قوة الإعصار حضت المسؤولة في الوكالة الفيدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل السكان على أخذ المخاطر بجدية، محذّرة من أن «الإعصار هيلاري سيمثّل تداعيات وخطرًا كبيرًا لجنوب كاليفورنيا».

فتحت السلطات خمسة مراكز إيواء من العاصفة ونشرت أكثر من 7500 عنصر من بينهم مئات من الحرس الوطني وفرق الإنقاذ المائي، وفق مكتب نيوسوم. في سان دييغو أعد الأهالي أكياس رمل للاحتماء من فيضانات محتملة فيما طلب حراس الشواطئ من الأهالي الابتعاد من البحر.

خطر كبير جدًا 
قضى شخص في المكسيك بعد أن جرفت مياه نهر سيارته، وفق وكالة الحماية المدنية التي حذرت من سيول وإغلاق طرق في باخا كاليفورنيا. وفتح الجيش المكسيكي 35 مركز إيواء لتقديم المساعدة لـ1725 شخصًا تضرروا جراء العاصفة.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير «سيواصل ارتفاع منسوب المياه تأثيره على أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا». وقالت مديرة مكتب حاكم كاليفورنيا لخدمات الطوارئ نانسي وارد: إن هيلاري قد تكون إحدى أسوأ العواصف التي تضرب الولاية منذ أكثر من عقد.

وحذرت في مؤتمر صحفي، السبت، من أنّ «هذه العاصفة بالغة الخطورة». وألغيت مباريات رياضية كانت مقررة الأحد في الجانب الأميركي.

نقل 19000 جندي في الولايات
ونشرت الحكومة المكسيكية نحو 19000 جندي في الولايات الأكثر تضررًا من العاصفة، فيما نشرت خدمة الكهرباء 800 عامل ومئات المركبات للاستجابة لأي أعطال.

تضرب الأعاصير المكسيك كل عام على ساحليها الواقعين على الهادئ والأطلسي. ورغم أن العواصف تطال أحيانًا كاليفورنيا إلا أنه من النادر أن تضرب الولاية بقوة كبيرة. يقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان تجعل الظواهر الطبيعية الخطرة أكثر تواترًا وفتكًا.

وقالت كريسويل، المسؤولة في الوكالة الفيدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ، لشبكة «سي إن إن» الأحد «علينا أن ننظر أيضًا إلى ما يفعله التغير المناخي لهذه الظواهر المناخية القصوى»، متسائلة «كيف ستبدو المخاطر في المستقبل؟».

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