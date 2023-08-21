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غوانزاليس تواجه نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 10:49 صباحا
غوانزاليس تواجه نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور
من استعدادات القوى العسكرية للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، 19 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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تواجه اليسارية لويزا غونزاليس، المقربة من الرئيس الأسبق رافايل كوريا، اليميني دانييل نوبوا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، المقررة في 15 أكتوبر المقبل، لخلافة المحافظ المنتهية ولايته غييرمو لاسو، على خلفية حملة طبعها اغتيال أحد أبرز المرشحين وموجة عنف غير مسبوقة مرتبطة بتجارة المخدرات التي تتوسّع في البلاد.

وحصلت غونزاليس الأحد على 33% من الأصوات يليها نوبوا بـ24%، بحسب النتائج التي اوردها المجلس الانتخابي الوطني بعد فرز 83% من الأصوات، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المجلس الانتخابي الوطني الذي رحب بـ«سلوك المرشحين الديموقراطي»، إن «هذه النتائج حددت بالفعل الطابع الذي يسمح للإكوادوريين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الاقتراع في 15 أكتوبر».

وجاء الصحفي كريستيان زوريتا الذي حل محل المرشح الوسطي الذي اغتيل فرناندو فيافيسينسيو، في المركز الثالث بنسبة 16%، والقناص السابق يان توبيك اليميني في المركز الرابع بنسبة 14% ثم نائب الرئيس السابق اليميني أوتو سونهولسنر 7%، وزعيم السكان الأصليين اليساري ياكو بيريس 3,8%.

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وجرت هذه الانتخابات بعد 11 يومًا على اغتيال فيافيسينسيو (59 عاماً)، الصحفي الاستقصائي السابق الذي سلط الضوء على فضائح فساد ضخمة، ساهمت بالحكم غيابيًا على الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017) بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الفساد، ما أجبره على الإقامة في بلجيكا.

وقتل فيافيسينسيو برصاص مجموعة من القتلة الكولومبيين أثناء مغادرته تجمعًا انتخابيًا في كيتو.

وأدلى 82% من أصل 13,4 مليون ناخب بأصواتهم في مراكز الاقتراع، بحسب المجلس الذي أشاد بالتعبئة «الهائلة» وبعملية التصويت التي خلت من الاحداث واتسمت بتجاوز «الصعوبات».

«نحن نصنع التاريخ»
وعند إعلان النتائج، احتفلت غونزاليس، المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي، «بانتصار عظيم».

وقالت المرشحة التي كانت تتصدر استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت «نحن نصنع التاريخ»، متوقعة «فوزًا كبيراً ثانيًا» في الجولة الثانية.

أما منافسها نوبوا فقد أكد أن «الشباب قد اختاره»، مضيفاً «أكثر من أي وقت مضى، دعونا جميعًا نستمر معًا!».

تصويت تحت حراسة مشددة
وصوت المرشحون تحت حراسة مشددة، وارتدى اثنان منهم على الأقل سترة واقية من الرصاص.

وضربت آفة تهريب المخدّرات خلال السنوات الأخيرة الإكوادور التي عُرفت لوقت طويل بأنها واحة سلام في أميركا اللاتينية، إلى حدّ تهديد استقرار المؤسسات.

وتدخل العصابات المكسيكية المخدّرات أراضيها عبر البيرو وكولومبيا، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، فهي تقع جغرافيا بينهما. وتشهد أيضًا زيادة مقلقة في عنف العصابات.

وإن كان ساحل المحيط الهادئ بمينائه الاستراتيجي غواياكيل عُرف لفترة طويلة بأنّه بؤرة العنف في البلاد، فإن كيتو تعيش اليوم أيضًا في الخوف. إذ تضاعفت فيها وتيرة جرائم القتل على المستوى المحلّي في العام 2022، وستسجّل أرقاما قياسية هذا العام. ومنذ العام 2021، قتل أكثر من 430 معتقلا في السجون في مذابح بين العصابات المتناحرة.

بالإضافة إلى العنف الذي تشهده البلاد، ترزح الإكوادور أيضا تحت وطأة أزمة مؤسساتية حرمتها من دور البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد قرار الرئيس المحافظ المنتهية ولايته غييرمو لاسو بحلّه والدعوة إلى انتخابات مبكرة لتجنّب توجيه تهم بالفساد إليه.

وصوّت الإكوادوريون أيضًا الأحد في استفتاء على استمرار التنقيب عن النفط في حديقة ياسوني الوطنية في الأمازون أو التوقف عنه.

وحديقة ياسوني الوطنية، واحدة من أكثر المواقع الحيوية تنوعا في العالم وهي موطن لثلاث من آخر مجموعات من السكان الأصليين غير المتصلة مع العالم.

واظهرت النتائج الأولية مساء الأحد، تأييد 58% من الناخبين تعليق الإنتاج.

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