روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا استئناف العمل في مطارات العاصمة موسكو صباح اليوم الإثنين بشكل طبيعي بعد إحباط هجوم طائرة أوكرانية تحطمت قرب قرية بوكروفسكوي بمنطقة أودينتسوفو، ما أدى إلى تأخر رحلات المغادرة والوصول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها «أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار قرابة الساعة 06:50 بتوقيت موسكو»، حسب بيانها على تطبيق «تليغرام».

وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي اكتشفت الطائرة الأوكرانية من دون طيار فوق أراضي منطقة موسكو.

وأشار البيان إلى تدمير الطائرة من دون طيار بعد أن فقدت السيطرة، وتحطمت قرب قرية بوكروفسكوي بمنطقة أودينتسوفو، دون وقوع إصابات.

استئناف رحلات مطارات موسكو، 21 أغسطس 2023 (وزارة الدفاع الروسية على تليغرام)