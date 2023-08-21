  • Alwasat News
Atwasat

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 08:37 صباحا
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
أحد مطارات موسكو، أرشيفية (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا استئناف العمل في مطارات العاصمة موسكو صباح اليوم الإثنين بشكل طبيعي بعد إحباط هجوم طائرة أوكرانية تحطمت قرب قرية بوكروفسكوي بمنطقة أودينتسوفو، ما أدى إلى تأخر رحلات المغادرة والوصول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها «أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار قرابة الساعة 06:50 بتوقيت موسكو»، حسب بيانها على تطبيق «تليغرام».

وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي اكتشفت الطائرة الأوكرانية من دون طيار فوق أراضي منطقة موسكو.

وأشار البيان إلى تدمير الطائرة من دون طيار بعد أن فقدت السيطرة، وتحطمت قرب قرية بوكروفسكوي بمنطقة أودينتسوفو، دون وقوع إصابات.

استئناف رحلات مطارات موسكو، 21 أغسطس 2023 (وزارة الدفاع الروسية على تليغرام)
استئناف رحلات مطارات موسكو، 21 أغسطس 2023 (وزارة الدفاع الروسية على تليغرام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة ...
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو» في بودابست
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو» في ...
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
فوز برناردو أريفالو برئاسة غواتيمالا
فوز برناردو أريفالو برئاسة غواتيمالا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
المزيد
كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز استراتيجية قبل انطلاق مناورات أميركية - كورية جنوبية
كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز استراتيجية قبل انطلاق ......
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني...
الصين تتهم موظفا حكوميا بالتجسس لحساب «سي آي إيه»
الصين تتهم موظفا حكوميا بالتجسس لحساب «سي آي إيه»...
فوز برناردو أريفالو برئاسة غواتيمالا
فوز برناردو أريفالو برئاسة غواتيمالا...
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري
ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري...
المزيد