الآلاف يتظاهرون في النيجر دعمًا للانقلاب عقب الإعلان عن فترة انتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف النيجريين، صباح الأحد، في وسط العاصمة نيامي دعمًا للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب في 26 يوليو، وأعلن السبت فترة انتقالية لن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، في حين لا يزال تهديد دول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريًّا قائمًا.

وكما في كل التظاهرات المؤيدة للنظام الجديد، جرى ترديد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» وكُتب على لافتات «لا للعقوبات» و«تسقط فرنسا» و«أوقفوا التدخل العسكري»، فيما أدى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين، بحسب «فرانس برس».

تأتي التظاهرة غداة خطاب متلفز ألقاه قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني وأعلن فيه فترة انتقالية لن تتجاوز «ثلاث سنوات» وإطلاق حوار وطني.

مخرج سلمي للأزمة

قبل خطابه، التقى تياني وفدًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق عبدالسلام أبوبكر الذي كلف التفاوض على مخرج سلمي من الأزمة.

على عكس زيارة الوفد السابقة في بداية أغسطس، تمكن المبعوثون هذه المرة من لقاء قائد الانقلاب وكذلك الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ إطاحته من منصبه. وظهر بازوم مبتسمًا خلال اللقاء في صور نقلها التلفزيون النيجري.

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وقال أبوبكر «هناك أمل بلا شك»، مؤكدًا أن زيارة الوفد «ساعدت في إيجاد فسحة لمواصلة المحادثات حتى حل هذه القضية الصعبة». لكن نهاية الأزمة لا تلوح في الأفق في ظل مطالبة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه فورًا. ولم يذكر عبدالرحمن تياني الرئيس المخلوع في خطابه مساء السبت.

«إيكواس» تهدد باستخدام القوة

وتهدد «إيكواس» باستخدام القوة إذا لم تجر الاستجابة لمطالبها. وأعلنت المنظمة الإقليمية الجمعة، بعد اجتماع لقادة جيوش دولها في أكرا، أن «يوم التدخل قد جرى تحديده». ويأخذ الجنرال تياني هذا التهديد على محمل الجد، وحذر مساء السبت من أن النيجر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال التدخل المسلح.

وقال في خطابه «إذا شُن هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها»، مضيفًا أن «إيكواس» تريد تشكيل «جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي» لم يحدده.

وأعلنت الولايات المتحدة، حليفة النيجر التقليدية التي تنشر نحو 1100 عسكري على أراضيها، وصول سفيرتها الجديدة إلى نيامي. وقالت واشنطن إن كاثلين فيتزغيبون لن تقدم رسميًا أوراق اعتمادها إلى السلطات الجديدة التي لا تعترف بها.

في الأثناء، لم تتراجع حدة الهجمات الدموية التي تشنها الجماعات الجهادية، فقد قتل 17 جنديًا على الأقل الثلاثاء في هجوم قرب حدود بوركينا فاسو هو الأكثر دموية منذ الانقلاب.