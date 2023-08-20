الإكوادور تختار رئيسًا جديدًا وسط موجة عنف غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط

يقترع الناخبون في الإكوادور الأحد، في انتخابات رئاسية مبكرة بعد حملة طبعها اغتيال أحد أبرز المرشحين فرناندو فيافيسينسيو، وعلى خلفية موجة عنف غير مسبوقة مرتبطة بتجارة المخدرات التي تتوسّع في البلاد.

وتجري هذه الانتخابات بعد 12 يومًا على قتل فيافيسينسيو، الصحفي السابق الذي كان يبلغ 59 عامًا والذي جاء في المركز الثاني في استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت، برصاص مجموعة من القتلة الكولومبيين أثناء مغادرته تجمعًا انتخابيًا في كيتو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشكّل اغتيال مرشّح الحزب الوسطي صدمة للبلاد، كما أعاد خلط أوراق الانتخابات التي لا يبدو أن أياّ من مرشّحيها الثمانية قادر على الفوز بالغالبية المطلقة وتجنّب جولة ثانية في 15 أكتوبر.

وضربت آفة تهريب المخدّرات خلال السنوات الأخيرة الإكوادور التي عُرفت لوقت طويل بأنها واحة سلام في أميركا اللاتينية، إلى حدّ تهديد استقرار المؤسسات.

وتدخل العصابات المكسيكية المخدّرات إلى أراضيها عبر البيرو وكولومبيا، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، فهي تقع جغرافيا بينهما. وتشهد أيضًا زيادة مقلقة في عنف العصابات.

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وإن كان ساحل المحيط الهادئ بمينائه الاستراتيجي غواياكيل عُرف لفترة طويلة بأنّه بؤرة العنف في البلاد، فإن كيتو تعيش اليوم أيضًا في الخوف. إذ تضاعفت فيها وتيرة جرائم القتل على المستوى المحلّي في العام 2022، وستسجّل أرقاما قياسية هذا العام.

ومنذ العام 2021، قتل أكثر من 430 معتقلا بعضهم البعض في السجون في مذابح بين العصابات المتناحرة.

وبالإضافة إلى العنف الذي تشهده البلاد، ترزح الإكوادور أيضا تحت وطأة أزمة مؤسساتية حرمتها من دور البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد قرار الرئيس المحافظ المنتهية ولايته غييرمو لاسو، حلّه والدعوة إلى انتخابات مبكرة لتجنّب توجيه تهم بالفساد إليه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سيك»، سانتياغو كاهواسكي لوكالة «فرانس برس»، إن الناخبين في الإكوادور سيقترعون «بثلاثة مشاعر»، وهي «الخوف من انعدام الأمن والتشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي وانعدام الثقة في الطبقة السياسية».

وسيقترع نحو 13,4 مليون ناخب في الانتخابات التي تبدأ الأحد الساعة 7,00 صباحًا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) وتنتهي الساعة 17,00 مساءً (22,00 ت غ). وسينتشر العسكر والشرطة في جميع أنحاء البلاد لتأمينها.

سترات واقية وحراسة مسلحة

وسينتخب الرئيس الجديد حتى مايو 2025، التاريخ الذي كان من المفترض أن تنتهي فيه ولاية لاسو.

وسيتنافس على أصوات الناخبين محامية اشتراكية، وصحفي عيّن في اللحظة الأخيرة ليحلّ محلّ صديقه الذي اغتيل، وقناص سابق من الفيلق الأجنبي الفرنسي، من بين ثمانية مرشّحين يعيشون في هاجس التعرّض للاغتيال ولم يعودوا يخرجون إلى العلن، إلّا بسترات واقية من الرصاص وتحت حراسة مسلحة.

وستكون صورة فيافيسينسيو موجودة على أوراق الاقتراع لا صورة كريستيان زوريتا البالغ 53 عامًا والذي اختير مكانه، إذ إن موعد الاقتراع لم يسمح بطباعة أوراق جديدة.

وكان زوريتا الزميل والصديق المقرّب للمرشّح القتيل الذي كان صحفيا استقصائيا، جزءًا من كل التحقيقات التي قام بها فيافيسينسيو والتي سلطت الضوء على فضائح فساد ضخمة، وساهمت بالحكم غيابيًا على الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017) بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الفساد، ما أجبره على الإقامة في بلجيكا.

ووعد زوريتا في حديث لوكالة فرانس برس في حال فوزه، بتطبيق برنامج صديقه المقتول لمكافحة الفساد.

وندّد حزبه السبت بـ«تهديدات بالقتل» وجهت لزوريتا أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما كتب الأخير عبر موقع X «تويتر سابقًا»، «التهديدات على حياتي وعلى فريقي لن تنتهي».

ولا يزال مدبرّو عملية قتل فيافيسينسيو مجهولين، إلّا أن المرشح القتيل كان أبلغ عن تهديدات تعرّض لها من زعيم عصابة مسجون حاليًا. وكان اتّهم أيضًا أعضاء برلمان من حزب كوريا بأنهم يريدون اغتياله.

واتهّم أقارب فيافيسينسيو بمن فيهم أرملته، حزب كوريا بأنّه على الأقل كان على علم بمخطّط القتل، ولكن من دون تقديم أدلّة. وكان الصحفي السابق معارضًا شرسًا لكوريا.