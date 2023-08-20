  • Alwasat News
Atwasat

الإكوادور تختار رئيسًا جديدًا وسط موجة عنف غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:38 مساء
الإكوادور تختار رئيسًا جديدًا وسط موجة عنف غير مسبوقة
القوى العسكرية تستعدّ للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، 19 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يقترع الناخبون في الإكوادور الأحد، في انتخابات رئاسية مبكرة بعد حملة طبعها اغتيال أحد أبرز المرشحين فرناندو فيافيسينسيو، وعلى خلفية موجة عنف غير مسبوقة مرتبطة بتجارة المخدرات التي تتوسّع في البلاد.

وتجري هذه الانتخابات بعد 12 يومًا على قتل فيافيسينسيو، الصحفي السابق الذي كان يبلغ 59 عامًا والذي جاء في المركز الثاني في استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت، برصاص مجموعة من القتلة الكولومبيين أثناء مغادرته تجمعًا انتخابيًا في كيتو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشكّل اغتيال مرشّح الحزب الوسطي صدمة للبلاد، كما أعاد خلط أوراق الانتخابات التي لا يبدو أن أياّ من مرشّحيها الثمانية قادر على الفوز بالغالبية المطلقة وتجنّب جولة ثانية في 15 أكتوبر.

وضربت آفة تهريب المخدّرات خلال السنوات الأخيرة الإكوادور التي عُرفت لوقت طويل بأنها واحة سلام في أميركا اللاتينية، إلى حدّ تهديد استقرار المؤسسات.

وتدخل العصابات المكسيكية المخدّرات إلى أراضيها عبر البيرو وكولومبيا، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، فهي تقع جغرافيا بينهما. وتشهد أيضًا زيادة مقلقة في عنف العصابات.

- الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين

وإن كان ساحل المحيط الهادئ بمينائه الاستراتيجي غواياكيل عُرف لفترة طويلة بأنّه بؤرة العنف في البلاد، فإن كيتو تعيش اليوم أيضًا في الخوف. إذ تضاعفت فيها وتيرة جرائم القتل على المستوى المحلّي في العام 2022، وستسجّل أرقاما قياسية هذا العام.

ومنذ العام 2021، قتل أكثر من 430 معتقلا بعضهم البعض في السجون في مذابح بين العصابات المتناحرة.

وبالإضافة إلى العنف الذي تشهده البلاد، ترزح الإكوادور أيضا تحت وطأة أزمة مؤسساتية حرمتها من دور البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد قرار الرئيس المحافظ المنتهية ولايته غييرمو لاسو، حلّه والدعوة إلى انتخابات مبكرة لتجنّب توجيه تهم بالفساد إليه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سيك»، سانتياغو كاهواسكي لوكالة «فرانس برس»، إن الناخبين في الإكوادور سيقترعون «بثلاثة مشاعر»، وهي «الخوف من انعدام الأمن والتشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي وانعدام الثقة في الطبقة السياسية».

وسيقترع نحو 13,4 مليون ناخب في الانتخابات التي تبدأ الأحد الساعة 7,00 صباحًا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) وتنتهي الساعة 17,00 مساءً (22,00 ت غ). وسينتشر العسكر والشرطة في جميع أنحاء البلاد لتأمينها.

سترات واقية وحراسة مسلحة
وسينتخب الرئيس الجديد حتى مايو 2025، التاريخ الذي كان من المفترض أن تنتهي فيه ولاية لاسو.

وسيتنافس على أصوات الناخبين محامية اشتراكية، وصحفي عيّن في اللحظة الأخيرة ليحلّ محلّ صديقه الذي اغتيل، وقناص سابق من الفيلق الأجنبي الفرنسي، من بين ثمانية مرشّحين يعيشون في هاجس التعرّض للاغتيال ولم يعودوا يخرجون إلى العلن، إلّا بسترات واقية من الرصاص وتحت حراسة مسلحة.

وستكون صورة فيافيسينسيو موجودة على أوراق الاقتراع لا صورة كريستيان زوريتا البالغ 53 عامًا والذي اختير مكانه، إذ إن موعد الاقتراع لم يسمح بطباعة أوراق جديدة.

وكان زوريتا الزميل والصديق المقرّب للمرشّح القتيل الذي كان صحفيا استقصائيا، جزءًا من كل التحقيقات التي قام بها فيافيسينسيو والتي سلطت الضوء على فضائح فساد ضخمة، وساهمت بالحكم غيابيًا على الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017) بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الفساد، ما أجبره على الإقامة في بلجيكا.

ووعد زوريتا في حديث لوكالة فرانس برس في حال فوزه، بتطبيق برنامج صديقه المقتول لمكافحة الفساد.

وندّد حزبه السبت بـ«تهديدات بالقتل» وجهت لزوريتا أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما كتب الأخير عبر موقع X «تويتر سابقًا»، «التهديدات على حياتي وعلى فريقي لن تنتهي».

ولا يزال مدبرّو عملية قتل فيافيسينسيو مجهولين، إلّا أن المرشح القتيل كان أبلغ عن تهديدات تعرّض لها من زعيم عصابة مسجون حاليًا. وكان اتّهم أيضًا أعضاء برلمان من حزب كوريا بأنهم يريدون اغتياله.

واتهّم أقارب فيافيسينسيو بمن فيهم أرملته، حزب كوريا بأنّه على الأقل كان على علم بمخطّط القتل، ولكن من دون تقديم أدلّة. وكان الصحفي السابق معارضًا شرسًا لكوريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: 5 إصابات بهجوم مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة قطارات في كورسك
روسيا: 5 إصابات بهجوم مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة قطارات في ...
الجيش الروسي: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها
الجيش الروسي: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها
قمة «بريكس» تنطلق في جنوب أفريقيا الثلاثاء.. وبوتين يشارك عبر الفيديو
قمة «بريكس» تنطلق في جنوب أفريقيا الثلاثاء.. وبوتين يشارك عبر ...
وزير خارجية باراغواي الجديد يتعهّد بالحفاظ على الروابط القائمة مع تايوان
وزير خارجية باراغواي الجديد يتعهّد بالحفاظ على الروابط القائمة مع...
زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي
زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
المزيد
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم...
الإكوادور تختار رئيسًا جديدًا وسط موجة عنف غير مسبوقة
الإكوادور تختار رئيسًا جديدًا وسط موجة عنف غير مسبوقة...
بريطانيا: هجمات المسيرات تزيد الضغوط على قيادة القوات الجوية الروسية
بريطانيا: هجمات المسيرات تزيد الضغوط على قيادة القوات الجوية......
زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي
زيلينسكي يصل قاعدة لسلاح الجو الهولندي...
وزير خارجية باراغواي الجديد يتعهّد بالحفاظ على الروابط القائمة مع تايوان
وزير خارجية باراغواي الجديد يتعهّد بالحفاظ على الروابط ......
المزيد