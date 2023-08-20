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الجيش الروسي: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 09:32 صباحا
الجيش الروسي: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها
طائرة مسيرة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش الروسي أنّه أحبط فجر الأحد هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، «قرابة الساعة 04:00 (01:00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها»، مضيفة «لم تقع إصابات أو أضرار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- روسيا: 5 إصابات بهجوم مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة قطارات في كورسك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت، إصابة 5 أشخاص بهجوم مسيّرة أوكرانية على محطة القطارات بالمدينة عاصمة المقاطعة، اليوم الأحد.

وكتب ستاروفويت في حسابه على «تلغرام»: «تعرضت مدينة كورسك لهجوم مسيرة أوكرانية؛ حيث اصطدمت المسيرة بسطح محطة السكك الحديدية» حسبما أفادت روسيا اليوم.

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