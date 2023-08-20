روسيا: 5 إصابات بهجوم مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة قطارات في كورسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت، إصابة 5 أشخاص بهجوم مسيّرة أوكرانية على محطة القطارات بالمدينة عاصمة المقاطعة، اليوم الأحد.

وكتب ستاروفويت في حسابه على «تليغرام»: «تعرضت مدينة كورسك لهجوم مسيرة أوكرانية؛ حيث اصطدمت المسيرة بسطح محطة السكك الحديدية» حسبما أفادت روسيا اليوم.

اندلاع حريق وجروح طفيفة

وتابع أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.

وقال حاكم مقاطعة كورسك: «إنه جرى فحص ثلاثة من المصابين الخمسة، بينما رفض الاثنان الآخران وفضلا العودة إلى منزليهما، مؤكدًا أنه كان هناك 50 راكبًا في المبنى وقت الانفجار وجرى إجلاؤهم على الفور».

وتبعد كورسك نحو 90 كيلومترًا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

هجوم على محطة قطارات في كورسك جنوب غربي روسيا، 20 أغسطس (روسيا اليوم على تليغرام)

هجوم على محطة قطارات في كورسك جنوب غربي روسيا، 20 أغسطس (روسيا اليوم على تليغرام)