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الأمم المتّحدة تندّد بالقصف الروسي لمدينة تشيرنيغيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 05:42 مساء
الأمم المتّحدة تندّد بالقصف الروسي لمدينة تشيرنيغيف الأوكرانية
الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. (الإنترنت)
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ندّدت الأمم المتحدة، السبت، بالهجوم الروسي «الشنيع» والذي استهدف مدنيّين في وسط مدينة تشيرنيغيف بشمال أوكرانيا، مخلّفًا سبعة قتلى على الأقلّ و110 جرحى بحسب السلطات المحلية.

وقالت المنسّقة الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا دونيز براون في بيان «من الشنيع مهاجمة الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة، صباحًا، فيما الناس يتنزّهون، ويتوجّه بعضهم إلى الكنيسة لإحياء مناسبة دينية»، بحسب «فرانس برس».

تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أوقع قتلى بحسب كييف، بعد قليل على اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

إصابة  ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام «أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف»، مضيفًا «أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عاديّ حوّلته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى».

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من جانبه، أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو «مصرع خمسة أشخاص وإصابة 37 شخصًا بجروح بينهم 11 طفلًا، والكلّ يتلقى العناية الطبية».

 إطلاق «صاروخ بالستي»
وكانت السلطات المحلية أفادت قبل ذلك بقليل عن إطلاق «صاروخ بالستي»، موصية السكان بـ«البقاء في مأمن» في المدينة التي لم تشهد هجمات ضخمة بعدما احتلتها القوات الروسية لفترة عابرة في بدء الغزو في فبراير 2022. وجرى القصف فيما يقوم زيلينسكي بزيارة للسويد، الدولة التي قدمت آلاف الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 15 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم ليل الجمعة السبت، حسبما أعلن سلاح الجو في كييف. وقال إن 17 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد استُخدمت في الهجوم الجوي، دون تقديم تفاصيل عن مصير الطائرتين الأخريين.

وكتب سلاح الجو على تلغرام أن القوات الروسية «شنت هجومًا من الشمال بطائرات هجومية من طراز شاهد 136/131. أُطلق ما مجموعه 17 مسيرة هجومية من منطقة كورسك». 

 إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مطار عسكري
وأكد سلاح الجو تفعيل دفاعاته في «مناطق شمالية ووسطى وكذلك في المناطق الغربية». و«دُمّرت 15 مروحية للعدو من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي لمكونات أخرى في قوات الدفاع الأوكرانية».

أعلنت روسيا، السبت، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استُهدفت.

وقال الجيش الروسي في بيان «اليوم قرابة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام مسيرة من نوع الهليكوبتر على مطار عسكري في منطقة نوفغورود»، مؤكدًا إسقاطها «بأسلحة خفيفة».

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