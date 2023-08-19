الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وزارة المالية الصينية، السبت، أنها ووزارة إدارة الطوارئ ستخصصان بشكل مسبق مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات.

وأضافت، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين، وجميعها لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات، بحسب وكالة «رويترز».

فيضانات متواصلة وأمطار غزيرة

وتتعرض الصين لفيضانات كبيرة منذ أسابيع، خلفت عشرات القتلى والمفقودين، فيما دمرت مناطق بالكامل.

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أتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات، دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي.