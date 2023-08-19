الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أطلقت الصين مئات الأقمار الصناعية فوق أستراليا للتجسس وجمع معلومات استخباراتية عن تدريبات عسكرية تجرى في المنطقة بمشاركة الولايات المتحدة وشركاء دوليين.

وأظهرت بيانات حصلت عليها شبكة «إيه بي سي» الأميركية النطاق الكامل للمراقبة التي أطلقتها الصين على تدريبات «تاليسمان صابر» العسكرية التي انتهت أخيرا، وكذلك تدريبات «مالابار» البحرية المنعقدة قبالة سواحل سيدني.

في يوليو الماضي، تتبعت شركة «إي أو إس سبيس سيستمز» الدفاعية، التي تتخذ من كانبرا مقرا لها، ثلاثة أقمار صناعية صينية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، وهي تناور إلى مواقع تحت خط الاستواء لمراقبة مناورات «تاليسمان صابر» الحربية عبر شمال أستراليا.

كما جرى رصد القمر الصناعي الصيني «شيان 12-01» وهو ينحرف غربا فوق منطقة شمال أستراليا، بينما جرى تتبع القمر الصناعي «شي جان17» و«شي جان23» وهو ينجرف شرقا لمراقبة عديد المناطق التي تجرى فيها التدريبات.

ومنذ انطلاق تدريبات «مالابار» في 10 أغسطس، جرى تتبع المئات من الأقمار الصناعية الصغيرة ذات المدار المنخفض على ارتفاعات أقل بكثير فوق القارة الأسترالية، مع التركيز على نشاط السفن الحربية حول ميناء سيدني.

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الصين تطلق أكثر من 300 قمر صناعي فوق أستراليا

وقال جيمس بينيت من «إي أو إس سبيس سيستمز»: «قمنا بجمع بيانات المراقبة الضوئية حول الأقمار الصناعية الصينية لرصد الأرض خلال تدريبات تاليسمان ومالابار وما يظهره ذلك هو نشاط كبير جدا لمسح الأرض خلال تلك الأحداث».

وأضاف: «رأينا أكثر من 300 قمر صناعي تقوم بمسح الأنشطة الأرضية، ويزيد عدد عمليات التحليق فوق 3000 منذ بدء تمرين مالابار المتمركز حول منطقة خليج ميناء سيدني».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة الفضاء الأسترالية جيمس براون، إن أعداد الأقمار الصناعية الصينية المخصصة لتتبع التدريبات العسكرية تتماشى مع الوجود المتزايد لبكين في الفضاء.

وقال: «لقد شهدنا إطلاق قدر غير عادي من أقمار المراقبة والاستطلاع التابعة للمخابرات الصينية في السنوات الأخيرة، وأستراليا هي هدف لكل هذا النشاط؛ أصبح الفضاء مجالا حاسما لأي صراع مستقبلي وأي صراع محتمل».

وتدريبات «مالابار» تتضمن مناورات بحرية مشتركة بين أستراليا وسفن حربية من الولايات المتحدة والهند واليابان.