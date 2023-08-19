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إعصار قوي يتوجه نحو شمال غرب المكسيك وكاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 10:54 صباحا
إعصار قوي يتوجه نحو شمال غرب المكسيك وكاليفورنيا
أهالي يراقبون البحر قبيل وصول الإعصار هيلاري في منتجع لوس كابوس بولاية باخا كاليفورنيا في المكسيك، 18 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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تستعد المكسيك لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ، ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات «كارثية محتملة» في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأميركية المجاورة.

ويتوقع أن يترافق الإعصار «هيلاري» مع رياح قوية وفيضانات عارمة وظروف مائية «مهددة للأرواح»، حسبما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وقالت العاملة في مطعم مارلين هرنانديز (30 عاما) لوكالة «فرانس برس»، «مررنا بتجارب مماثلة. نعلم ما قد يحصل لنا. يجب أن نتزود بالسلع الغذائية والأطعمة المعلبة والشموع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبلغت سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة، قبل أن تتراجع قليلا الجمعة، بحسب مركز الأعاصير.

«فيضانات مهددة للأرواح»
وصُنف هيلاري إعصارا من الدرجة الرابعة، ثاني أقوى الفئات على سلم سفير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.

وحذر المركز من احتمال حدوث «فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية» في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع القادم.

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وأقام الأهالي وعمال في كابو سان لوكاس، دعامات حماية وأكياس رمل استعدادا لوصول العاصفة، فيما كانت الأمواج تتكسر على الشاطئ.

وكان عناصر البحرية يقومون بدوريات على شاطئ كابو سان لوكاس، الوجهة الشهيرة للسياح المكسيكيين والأجانب.

وقالت السائحة الأميركية كاترينا مورغان في منتجع كابو سان لوكاس بشبه جزيرة باخا كاليفورنيا «إننا خائفون قليلا ونحاول التفكير بإيجابية».

وكان الإعصار على بعد 460 كلم تقريبا جنوب غرب كابو سان لوكاس، عند الطرف الجنوبي لباخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.

وقال المركز في توقعاته إن «عين الإعصار هيلاري ستتقدم نحو الساحل الغربي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في نهاية الأسبوع وستصل جنوب كاليفورنيا بحلول ليل الأحد».

تحذير نادر في كاليفورنيا
وصدر تحذير من إعصار لمنطقة على الشريط الساحلي في باخا كاليفورنيا، تمتد من بونتا أبريوخوس إلى كابو سان كوينتن.

وفي الجانب الآخر من الحدود تراقب السلطات احتمال وصول عاصفة استوائية غير معتادة من حدود كاليفورنيا والمكسيك إلى بوينت موغو بمقاطعة فنتورا وكذلك في جزيرة كاتالينا، بحسب مركز الإعصار.

أمطار وأمواج عاتية
وتوقع المركز «تقلبات في شدة (الإعصار) تستمر حتى الليلة»، مضيفا «يتوقع أن تتراجع شدة (الإعصار) لكن هيلاري سيبقى إعصارا عندما يقترب من الساحل الغربي لباخا كاليفورنيا ليل السبت والأحد.. ويتوقع أن تتراجع شدته ليصل إلى عاصفة استوائية بحلول ليل الأحد قبل وصوله إلى جنوب كاليفورنيا».

وترافقت العاصفة مع أمطار وأمواج عاتية في مناطق على طول الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ، ومنها منتجع أكابولكو السياحي الشهير.

وفي الولايات المتحدة «يتوقع تساقط ما بين 7 و15 سنتم من الأمطار، مع كميات معزولة تبلغ 25 سنتم، في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا. ويحتمل حدوث فيضانات خطيرة إلى كارثية على المستوى المحلي».

وألغيت مباريات دوري البيسبول ودوري كرة القدم، المقررة الأحد في المنطقة مع اقتراب العاصفة.

وتضرب الأعاصير المكسيك كل عام على سواحلها الواقعة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

ورغم أن تبعاتها تطال أحيانا ولاية كاليفورنيا، إلا أنه من النادر أن تضرب الأعاصير الولاية الأميركية بقوة عاصفة مدارية.

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