روسيا تعلن إسقاط صاروخ «أطلقته أوكرانيا فوق القرم»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل.

وذكرت الوزارة، في بيان على تليغرام، أنه لم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وكالة «رويترز».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

إرسال مقاتلات «F-16»إلى أوكرانيا

والخميس، أفاد مسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة وافقت على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، فور اكتمال تدريب الطيارين.

- الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز «F-16» إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب اللازم، بحسب «الشرق - بلومبرغ».

وسعت كييف بقوة للحصول على مقاتلات «F-16» أميركية الصنع، لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.