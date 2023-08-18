بايدن يدشن في كامب ديفيد «حقبة جديدة» من التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني ورئيس كوريا الجنوبية في كامب ديفيد قرب واشنطن، اليوم الجمعة، في إطار قمة تاريخية يتوقع أن تفضي إلى تعزيز التعاون العسكري في مواجهة كوريا الشمالية والصين.

واعتبر الرئيس الأميركي أن اللقاء يدشن حقبة جديدة من التعاون، وفق وكالة «فرانس برس».

بايدن يشيد بشجاعة الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس وزراء اليابان

وأثنى بايدن على «الشجاعة السياسية» لكل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، بعد دورهما في العمل على هذا التقارب، رغم الماضي المؤلم الذي تمثل في استعمار اليابان لكوريا الجنوبية.

وحرص بايدن، في مبادرة رمزية، على تنظيم هذه القمة في كامب ديفيد المقر الرئاسي الأميركي المرتبط بتاريخ من مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وتبادل الزعماء الثلاثة، الذين لم يرتدِ أي منهم ربطة عنق تعبيرًا عن الأجواء الودية بينهم، المصافحات قبل أن يجلسوا مع وفودهم حول طاولة كبيرة ويبدوا ملاحظات سريعة أمام الصحفيين.



يوم تاريخي في العلاقات الأميركية مع اليابان وكوريا الجنوبية

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: «سنتذكر هذا اليوم بوصفه يومًا تاريخيًا، نضع فيه قاعدة مؤسساتية صلبة ونعلن تعهدات من أجل شراكتنا الثلاثية».

من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني عن سروره بإجراء محادثات صريحة للبدء بحقبة جديدة من الشراكة، مشددًا على ضرورة مواجهة كوريا الشمالية.

خلال هذه القمة، سيتفق بايدن ويون وفوميو كيشيدا على خطة لسنوات عدة لإجراء تدريبات عسكرية منتظمة في جميع المجالات تمضي أبعد من تدريبات لمرة واحدة ردًا على كوريا الشمالية، وسيعلنون عن التزام للتشاور في حال نشوب أزمات، وفق مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان.

لكن ساليفان حرص على القول إن هذا التعاون الثلاثي المعزز ليس بمثابة حلف أطلسي في المحيط الهادئ.

التحالف الثلاثي ليس موجهًا لأحد

وأكد مستشار الأمن القومي أن إقامة تحالف دفاعي متبادل مماثل لحلف شمال الأطلسي ليس هدفًا معلنًا، مشددًا على أن قمة الجمعة ليست موجهة ضد أي طرف، وذلك بعدما انتقدت بكين المبادرة بشدة.

سيتفق القادة على تشارك المعطيات بشكل آني بشأن كوريا الشمالية وعقد اجتماعات قمة كل عام، بحسب مسؤولين.