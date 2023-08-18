استطلاع: أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء شولتس

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر استطلاع، الجمعة، أن أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء المستشار أولاف شولتس لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في 2021 وذلك في نهاية أسبوع شابه التوتر داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من 3 أحزاب بسبب خلاف حول الإنفاق.

وفي استطلاع للرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زي.دي.إف)، قال 51% من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء المستشار، بحسب وكالة «رويترز».

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وعبر 43% من المشاركين عن رضاهم بأداء شولتس الذي يتولى رئاسة ائتلاف يضم حزبه الديمقراطي الاشتراكي الألماني المنتمي ليسار الوسط والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر. وجاءت نسبة من لم يحسموا رأيهم 6%.

ثاني أكثر السياسيين شعبية

وأخفقت حكومة شولتس، الأربعاء، في إقرار قانون يقدم تخفيفاً لضرائب الشركات بما يقدر بمليارات اليورو بعد أن صوتت ضده وزيرة الأسرة المنتمية لحزب الخضر مع سعيها لإتاحة تمويل إضافي بمليارات اليورو من أجل إعانات حكومية للأطفال.

ويظل شولتس، رغم نتائج الاستطلاع، ثاني أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا بعد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي ظل في المركز الأول منذ عدة أشهر.