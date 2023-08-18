الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول أميركي، الخميس، بأن الولايات المتحدة وافقت على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، فور اكتمال تدريب الطيارين.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز «F-16» إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب اللازم، بحسب «الشرق - بلومبرغ».

وسعت كييف بقوة للحصول على مقاتلات «F-16» أميركية الصنع، لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

وطلبت كل من كوبنهاجن وأمستردام تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة، بينما موافقة واشنطن لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى كييف.

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات من طراز F-16 هذا الشهر في الدنمارك.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في رؤية «نتائج» التدريب مطلع العام 2024.

دعم واشنطن الكامل

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان في حلف شمال الأطلسي «الناتو» الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين، إضافة إلى أطقم الدعم، وصيانة الطائرات، وتمكين كييف في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات F-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.

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وقال المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أرسل خطابين لنظيريه الدنماركي والهولندي، يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.

وأوضح بلينكن في خطابه: «أكتب للتعبير عن دعم واشنطن الكامل لنقل طائرات «F-16» المقاتلة إلى كييف، وتدريب الطيارين الأوكرانيين ليصبحوا مُدَرّبين مؤهلين على الطائرة F-16»، مضيفا «يظل من الحيوي أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا المتواصل وانتهاكها سيادتها».

وقال بلينكن إن الموافقة على الطلبات ستتيح لأوكرانيا «الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة بمجرد اكتمال تدريب أول مجموعة من الطيارين»..

وأكدت كييف الأربعاء، أنها لن تتمكن من استخدام مقاتلات «F-16» خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو على برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «F-16»، وسيجرى افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمارك.