مصرع أكثر من 60 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن أكثر من 60 مهاجراً هم في عداد القتلى إثر غرق قاربهم قبالة ساحل جمهورية الرأس الأخضر، بعدما أبحر من السنغال في مطلع يوليو.

وقالت الناطقة باسم المنظمة، صفاء مساحلي، إن 63 شخصاً يُعتقد أنّهم لقوا مصرعهم، بينما جرى، الإثنين، إنقاذ 38 مهاجراً كانوا على متن القارب، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 24 يوليو لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم في العاصمة السنغالية دكار، عقب انقلاب زورقهم.

أكثر الطرق دموية في العالم

وعثرت طواقم البحرية السنغالية، على جثامين الضحايا الذين يعتقد أنهم مهاجرون، بالنظر إلى نوع القارب الذي كان يقلهم. وقالت ندي توب غاي، عمدة حي واكام التابع لداكار حيث عثر على الجثامين، «إنها المرة الأولى التي تنجرف فيها الجثث إلى الحي».

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وأفادت «فرانس برس» وقتها بأن عناصر من الدرك والإطفاء واصلوا عمليات الإنقاذ بحثاً عن جثث أخرى على الشاطئ في هذا الحي الواقع في المدينة بالقرب من مسجد.

وبحسب منظمة «ووكينغ بوردرز» الإسبانية للإغاثة، يعد طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي أحد أكثر الطرق دموية في العالم، حيث قتل أو فقد فيه نحو 800 شخص خلال النصف الأول من عام 2023 وحده