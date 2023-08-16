رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية شبه الرسمية.

وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي لاتفاق يجرى بموجبه الإفراج عن خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له، وفق وكالة «رويترز».

وقال مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء.

قضية الأميركيين المحتجزين في إيران

وقال محامي أحد المحتجزين الأميركيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن «إيفين» في طهران. وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة. والمحتجز الخامس رهن الإقامة الجبرية بالفعل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أميركية بموجب الاتفاق.

ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

إلى ذلك، كشفت جريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء، ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على «تفاهم غير مكتوب» أوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشارت الجريدة عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة، وفق «رويترز».