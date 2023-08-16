روسيا تعلن إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، اليوم الأربعاء، وفق وزارة الدفاع، وذلك في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» إنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي محاولة هجوم أوكراني عبر «ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن «كل المسيّرات رصدت ودمرت في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي»، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.

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وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث والسابع من أغسطس الجاري، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.