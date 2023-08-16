  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تعلن إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 07:24 صباحا
روسيا تعلن إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية جنوب غرب موسكو
مبنى متضرر في مركز موسكو الدولي للأعمال «موسكفا سيتي» عقب هجوم بطائرة مسيرة، 30 يوليو 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، اليوم الأربعاء، وفق وزارة الدفاع، وذلك في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» إنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي محاولة هجوم أوكراني عبر «ثلاث مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن «كل المسيّرات رصدت ودمرت في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي»، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.

تدمير مسيرة فوق موسكو.. والجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم
روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث والسابع من أغسطس الجاري، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات ...
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب ...
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات ...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع تهديدات إيران
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع ......
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر...
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ......
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة ......
المزيد