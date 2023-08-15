  • Alwasat News
Atwasat

الخارجية الأميركية: أي اتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 06:49 مساء
الخارجية الأميركية: أي اتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة
مبنى الخارجية الأميركية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن توصل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق في شأن الأسلحة سيشكل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين الى تعزيز تعاونهما الدفاعي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين «أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق في شأن الاسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي، إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة جرت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو، وفق ما أفادت به وكالات الأنباء الروسية.

 تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ
وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام، كما نقلت وكالة «ريا نوفوستي»، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع».

وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية في «ذكرى التحرير»، وفق ما أفاد به الكرملين.

بوتين يشيد بـ«يوم تحرير» كوريا
وقال بوتين وفق بيان الكرملين: «إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، بما يخدم شعبينا، ولمصلحة تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما».

- زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
-  كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ

وأشاد بوتين بـ«يوم تحرير» كوريا، باعتباره «رمزا لبسالة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كافحوا معا الاستعمار الياباني». وأضاف: «في هذه الفترة نشأت تقاليد الصداقة والتعاون، لتصبح قاعدة صلبة لتطوير علاقات حسن الجوار بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية».

وقد وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كوريا الشمالية في يوليو الماضي بأنها «شريك مهم» لموسكو، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي، كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.

 إنتاج الصواريخ بشكل كبير
في سياق متصل، أمر زعيم كوريا الشمالية بـ«تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير»، وذلك خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الإثنين، في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة الأسبوع المقبل.

وجاءت الجولة التفقدية على المصانع، الجمعة والسبت، بعدما دعا كيم جونغ أون إلى «تكثيف الاستعداد للحرب» خلال اجتماع عسكري مهم الأسبوع الماضي. وتخللت جولته زيارات إلى مصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صاروخية من العيار الكبير وعربات قتالية مدرعة، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات ...
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
الدفاع النيجرية: مقتل 17 جنديا في هجوم قرب بوركينا فاسو
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا
رغم تحذير روسيا.. مغادرة أول سفينة شحن من ميناء أوديسا جنوب ...
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات ...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع تهديدات إيران
الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الخليج على وقع ......
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر
مقتل 17 جنديًّا بهجوم شنه «متطرفون» في النيجر...
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود
روسيا تعلن مقتل 4 «مخربين» أوكرانيين على الحدود...
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي
رئيسي: الأموال المفرج عنها في الخارج ستستخدم لتعزيز الإنتاج ......
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة ......
المزيد