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بلينكن: هناك «مساحة للدبلوماسية» لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 06:39 مساء
بلينكن: هناك «مساحة للدبلوماسية» لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر، مع استمرار ضغوط دول غرب أفريقيا على الانقلابيين في نيامي.

وصرح بلينكن للصحفيين: «لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية، لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة النظام الدستوري. أعتقد أنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية، لتحقيق هذه النتيجة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بحث تدخل عسكري محتمل في النيجر
ويجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر من أجل إعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، بينما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.

وتشكّل «إيكواس»، التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحته بالرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 يوليو، إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية، ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعطى قادة المجموعة، الخميس الماضي، الضوء الأخضر لنشر «قوة احتياط» تابعة لها من أجل إعادة النظام الدستوري إلى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك. وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا 12 أغسطس، لكنه أرجئ لـ«أسباب فنية»، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد به مصدر عسكري إقليمي ومصدر في «إيكواس».

 استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء
وبينما أبدت دول من المجموعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت «إيكواس» رغبتها في استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء. وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطا للجماعات «المتطرفة».

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في مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذرت مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما عسكريون أيضا، من أن أي تدخل لدول غرب إفريقيا في نيامي سيكون بمنزلة «إعلان حرب» عليهما. إلا أن مالي شددت، الثلاثاء، على أولوية الحل السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا».

استدعاء سفير نيامي في أبيدجان
في سياق توتر متزايد بين النيجر ودول غرب أفريقيا، أعلن المجلس العسكري، الإثنين، استدعاء سفير نيامي في أبيدجان، احتجاجا على تصريحات لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا. وندد العسكريون بـ«حماسة» واتارا لـ«رؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقّق»، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة «إيكواس»، الخميس الماضي، لتدخل محتمل.

ولدى عودته من قمة المجموعة، قال واتارا إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن «تبدأ في أقرب وقت»، لإعادة بازوم إلى منصبه. وأعلن أن ساحل العاج ستوفر «كتيبة»، تضم بين 850 - 1100 عنصر، للمشاركة في أي عملية. وأضاف: «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري. كل شيء يعتمد عليهم».

واعتبر «المجلس الوطني لحماية الوطن»، الذي تولى السلطة في نيامي، أن هذا «التسرع يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية»، مؤكدا رفضه «التام» ما أدلى به واتارا. والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان بوضع حاوية في عرض الطريق الرابط بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.

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