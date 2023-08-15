روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت روسيا، الثلاثاء، أذربيجان إلى معاودة فتح الممر البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين باكو ويريفان.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأذربيجاني، خلال مكالمة هاتفية، وفق بيان لمكتبه، أنه «جرى التركيز خصوصا على ضرورة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى نزع سريع لفتيل التصعيد بالنسبة للوضع حول ناغورني قره باغ، على أن يشمل ذلك معاودة فتح الطرق الإنسانية، وبينها ممر لاتشين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

شهدت الحدود بين أرمينيا وأذربيجان عودة التوتر مجددا، حيث أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة، الثلاثاء، لدى وقوع حادث إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان.

حادث إطلاق نار في المنطقة

وأوضح مراقبو الاتحاد الأوروبي أن أيا من مراقبيها لم يصَب بجروح. وقالت عبر حسابها في موقع «إكس»: «يمكننا تأكيد أن دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية، ولم يصب أي عنصر من البعثة».

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تضم بعثة المراقبة الأوروبية نحو مئة عنصر، وبدأت عملها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في فبراير. والجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية.

أرمينيا تتهم جارتها أذربيحان

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا جارتها أذربيحان بأنها أطلقت النار على مراقبي الاتحاد الأوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الأرميني من الحدود منذ فبراير، وهو الأمر الذي نفته باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر «تلغرام» إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار قرابة الظهر بأسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في أنحاء فيرين شورزا (شرق)، وكذلك على آليتهم.