  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 05:52 مساء
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا
جندي روسي من قوات حفظ السلام يحرس ممر لاتشين الذي يؤدي إلى ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت روسيا، الثلاثاء، أذربيجان إلى معاودة فتح الممر البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين باكو ويريفان.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأذربيجاني، خلال مكالمة هاتفية، وفق بيان لمكتبه، أنه «جرى التركيز خصوصا على ضرورة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى نزع سريع لفتيل التصعيد بالنسبة للوضع حول ناغورني قره باغ، على أن يشمل ذلك معاودة فتح الطرق الإنسانية، وبينها ممر لاتشين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

شهدت الحدود بين أرمينيا وأذربيجان عودة التوتر مجددا، حيث أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة، الثلاثاء، لدى وقوع حادث إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان. 

حادث إطلاق نار في المنطقة 
وأوضح مراقبو الاتحاد الأوروبي أن أيا من مراقبيها لم يصَب بجروح. وقالت عبر حسابها في موقع «إكس»: «يمكننا تأكيد أن دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية، ولم يصب أي عنصر من البعثة».

-  أرمينيا تدعو مجلس الأمن للتدخل من أجل فك الحصار عن ناغورني قره باغ
- رئيس الوزراء الأرميني: «من المرجح جدا» اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان

تضم بعثة المراقبة الأوروبية نحو مئة عنصر، وبدأت عملها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في فبراير. والجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية.

 أرمينيا تتهم جارتها أذربيحان
وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا جارتها أذربيحان بأنها أطلقت النار على مراقبي الاتحاد الأوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الأرميني من الحدود منذ فبراير، وهو الأمر الذي نفته باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر «تلغرام» إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار قرابة الظهر بأسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في أنحاء فيرين شورزا (شرق)، وكذلك على آليتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا...
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني ......
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.. وروسيا ومالي يؤيدان حلا سلميا
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في ......
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان ......
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية...
المزيد