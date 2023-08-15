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ارتفاع ضحايا الانفجار والحريق بمحطة وقود في داغستان الروسية إلى 35 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 10:51 صباحا
ارتفاع ضحايا الانفجار والحريق بمحطة وقود في داغستان الروسية إلى 35 قتيلا
عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق في محطة للوقود في محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان، 14 أغسطس 2023. (وزارة الحالات الطارئة الروسية)
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قتل 35 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الروسية أن «عدد القتلى الإجمالي يبلغ 35»، مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الوزارة أوردت قبل قليل سقوط 33 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 80 بجروح.

وفُتِح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تلغرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتّحاد الروسي.

وتقع محطة الوقود في محجّ قلعة، المدينة التي يزيد عدد سكّانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسيّة البالغة مساحتها نحو 50 ألف كلم مربّع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهوريّة حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.

فيما جرى إخماد الحريق، بحسب وكالتي «تاس» و«ريا نوفوستي» الروسيتين.

وكانت وزارة حالات الطوارئ أشارت في وقت سابق، إلى أنّ الحريق امتدّ على نحو 600 متر مربّع، مشيرة إلى حشد 260 إطفائيًّا.

إرسال طائرة طبية لإجلاء المصابين
وفي مقطع فيديو نشرته وزارة حالات الطوارئ الروسيّة، تحاول مجموعة عناصر إطفاء إخماد ألسنة لهب قرب هياكل مركبات، بينما يتفقّد مسعفون أنقاض مبنى بواسطة مصابيح كهربائيّة.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

- 27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان

ووقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت غرينتش) على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف.

وكتب قسم التحقيق على تلغرام «نشب حريق أثناء صيانة السيارات، تلاه انفجار أدى إلى إصابة ومقتل أشخاص».

وأشار المصدر إلى تضرر المباني والمركبات في الجوار.

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه «بعد الانفجار، انهار كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا».

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق.

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