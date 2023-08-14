روسيا تزود الغواصات النووية بصواريخ «تسيركون» الفرط صوتية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات الروسية لبناء السفن أن موسكو بصدد تجهيز الغواصات النووية الجديدة وتزويدها بصواريخ «تسيركون» الفرط صوتية، في تهديد نووي جديد يلوح في الأفق مع استمرار الحرب العسكرية في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المُتحدة لبناء السفن، أليكسي رخمانوف، اليوم الإثنين لوسائل إعلام محلية، إن «الغواصات النووية الجديدة متعددة الأغراض من طراز ياسن – إم ستكون مزودة بصواريخ تسيركون الفرص صوتية على نحو منتظم»، كما نقلت جريدة «إندبندنت» البريطانية.

وأضاف أن العمل في هذا الاتجاه قائم بالفعل. وغواصات «ياسن – إم»، المعروفة أيضًا بـ«مشروع 885 إم»، هي غواصات تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل صواريخ «كروز»، تم بناؤها لتكون بديلة للغواصات النووية الموجودة منذ فترة الاتحاد السوفيتي، في إطار جهود تحديث الجيش والأسطول الروسي.

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صواريخ «تسيركون» أسرع ثماني مرات من الصوت

ويبلغ مدى صواريخ «تسيركون» 900 كيلومتر في البحر، وبإمكانها كذلك التحليق لمسافة تصل إلى 1000-1500 كيلومتر في 10 دقائق. وتشير تقديرات إلى أن سرعتها تفوق سرعة الصوت بمقدار ثماني مرات، ما يجعل من الصعب صدها بالدفاعات المعتادة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقتٍ سابق من هذا العام البدء في إنتاج صواريخ «تسيركون» الفرط صوتية بكمياتٍ ضخمة في إطار جهود موسكو لتعزيز قوّاتها النووية.

وقد تم تجهيز الفرقاطة الروسية «الأميرال جورشكوف» متعددة الأغراض، والتي اختبرت قدراتها الهجومية في غرب المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا العام، بصواريخ «تسيركون».